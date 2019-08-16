Троим военнослужащим ГПС присвоено звание генерала, двоим - контр-адмирала

Троим военнослужащим ГПС присвоено звание генерала

16 августа, 2019 19:19

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: воинское звание "генерал-лейтенант" генерал-майору Аббасу Султан оглу Халилову генерал-майору Эхраму Ариф оглу Гаджиеву воинское звание "генерал-майор" полковнику Рамину Сабир оглу Багирову воинское звание "контр-адмирал" капитану 1-го ранга Аббасу Гусейн оглу Гиясову капитану 1-го ранга Зияду Балакерим оглу Агаеву.

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