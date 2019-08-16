Троим военнослужащим ГПС присвоено звание генерала, двоим - контр-адмирала

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Аббасу Султан оглу Халилову
генерал-майору Эхраму Ариф оглу Гаджиеву
воинское звание "генерал-майор"
полковнику Рамину Сабир оглу Багирову
воинское звание "контр-адмирал"
капитану 1-го ранга Аббасу Гусейн оглу Гиясову
капитану 1-го ранга Зияду Балакерим оглу Агаеву.
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