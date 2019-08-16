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Троим военнослужащим ГПС присвоено звание генерала, двоим - контр-адмирала

Троим военнослужащим ГПС присвоено звание генерала

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Аббасу Султан оглу Халилову

генерал-майору Эхраму Ариф оглу Гаджиеву

воинское звание "генерал-майор"

полковнику Рамину Сабир оглу Багирову

воинское звание "контр-адмирал"

капитану 1-го ранга Аббасу Гусейн оглу Гиясову

капитану 1-го ранга Зияду Балакерим оглу Агаеву.

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