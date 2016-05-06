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    ​Трое судей Верховного суда Азербайджана получили пожизненное назначение на должность

    Судья Верховного суда Агаев Рашадат Ахмед оглу назначен судьей Ширванского апелляционного суда

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрен вопрос назначения судей.

    Как сообщает Report, согласно представлению Судебно-правового совета, судьи Верховного суда Ибаев Вафеддин Алем оглу и Гулиев Закир Муслим оглу, полномочия которых истекают 25 апреля, вновь назначены на прежние должности.

    В то же время председатель Ширванского апелляционного суда Аскеров Гурбет Ага оглу назначен судьей Верховного суда.

    Председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и градостроительству Али Гусейнли сообщил, что эти судьи назначены на пожизненный срок.

    Судья Верховного суда Агаев Рашадат Ахмед оглу назначен судьей Ширванского апелляционного суда. 

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