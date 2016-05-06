​Трое судей Верховного суда Азербайджана получили пожизненное назначение на должность

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрен вопрос назначения судей.
Как сообщает Report, согласно представлению Судебно-правового совета, судьи Верховного суда Ибаев Вафеддин Алем оглу и Гулиев Закир Муслим оглу, полномочия которых истекают 25 апреля, вновь назначены на прежние должности.
В то же время председатель Ширванского апелляционного суда Аскеров Гурбет Ага оглу назначен судьей Верховного суда.
Председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и градостроительству Али Гусейнли сообщил, что эти судьи назначены на пожизненный срок.
Судья Верховного суда Агаев Рашадат Ахмед оглу назначен судьей Ширванского апелляционного суда.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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