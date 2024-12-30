Министр здравоохранения: Трое пострадавших в авиакатастрофе размещены в больнице Баку

Трое пострадавших в авиакатастрофе, проходивших лечение в городе Актау, были доставлены в Баку и помещены в Yeni klinika.

Трое пострадавших в авиакатастрофе, проходивших лечение в городе Актау, были доставлены в Баку и помещены в Yeni klinika.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, рассказывая о текущем состоянии пациентов.

Министр сообщил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении: "Их состояние стабильное средней тяжести".

По словам Т. Мусаева, девять пострадавших уже выписаны домой.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфугар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.