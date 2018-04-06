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    Трое лиц не получили место в новом составе Апелляционного совета при президенте Азербайджана

    Утвержден новый состав Совета

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав Апелляционного совета при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Указом создан штат заместителя председателя Апелляционного совета. На эту должность назначен заместитель начальника секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики Администрации президента Азербайджана Мехти Дадашев.

    А на должность председателя Апелляционного совета назначен заведующий отделом госконтроля Администрации президента Азербайджанской Республики Эльдар Нуриев.

    Из нового состава Апелляционного совета при президенте Азербайджанской Республики исключены Насими Мамедов, Нияз Алиев и Анар Алиев. 

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