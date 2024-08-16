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Три организации зарегистрированы для проведения exit poll на парламентских выборах

Три организации зарегистрированы для проведения exit poll на парламентских выборах Рассмотрено обращение еще одного учреждения, выразившего намерение провести exit poll на выборах в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 16:57
Три организации зарегистрированы для проведения exit poll на парламентских выборах

Рассмотрено обращение еще одного учреждения, выразившего намерение провести exit poll на выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

Он сказал, что с этой целью в ЦИК поступило обращение от Центра социологических исследований: "От имени центра подана заявка на проведение exit poll на 750 избирательных участках 75 избирательных округов".

Решение было вынесено на голосование и принято.

Ранее было принято положительное решение по обращениям Лиги защиты трудовых прав граждан совместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP и Общественного объединения социальных исследований "Прогресс" с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisə seçkilərdə "exit-poll" keçirmək üçün qeydə alınan təşkilatların sayı üçə çatıb

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