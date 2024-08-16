Три организации зарегистрированы для проведения exit poll на парламентских выборах

Рассмотрено обращение еще одного учреждения, выразившего намерение провести exit poll на выборах в Милли Меджлис.

Рассмотрено обращение еще одного учреждения, выразившего намерение провести exit poll на выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

Он сказал, что с этой целью в ЦИК поступило обращение от Центра социологических исследований: "От имени центра подана заявка на проведение exit poll на 750 избирательных участках 75 избирательных округов".

Решение было вынесено на голосование и принято.

Ранее было принято положительное решение по обращениям Лиги защиты трудовых прав граждан совместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP и Общественного объединения социальных исследований "Прогресс" с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия).