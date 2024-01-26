ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, на сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены и одобрены заявки трех организаций - Лига защиты трудовых прав граждан, Центр мониторинга "Rəy", ООО "Центр социологических исследований".

Лига защиты трудовых прав граждан намерена провести exit-poll совместно с американской организацией ORACLE ADVSIORY GROUP.

Так, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с OREACLE ADVSIORY GROUP планирует провести exit-poll на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, Центр мониторинга "Rəy" - на 200 участках в 33 округах, ООО "Центр социологических исследований" - на 125 участках в 25 округах.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".