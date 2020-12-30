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Три историко-культурных памятника переданы в подчинение Тертерского района

Три историко-культурных памятника переданы в подчинение Тертерского района Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайдж
Внутренняя политика
30 декабря 2020 г. 20:04
Три историко-культурных памятника переданы в подчинение Тертерского района

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики”.

Как сообщает Report, согласно решению, в раздел ”Архитектурные памятники“ списка ”Недвижимых памятников истории и культуры местного значения" внесены изменения.

Согласно изменениям, церковь в Кельбаджарском районе (село Суговушан 1898 год), храм Егиш Аракел в Агдамском районе (село Суговушан XII век) и мост (село Суговушан) переданы в подчинение Тертерского района.

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Версия на азербайджанском языке Üç tarixi-mədəniyyət abidəsi Tərtər rayonunun tabeliyinə verilib

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