Три историко-культурных памятника переданы в подчинение Тертерского района

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайдж

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики”.

Как сообщает Report, согласно решению, в раздел ”Архитектурные памятники“ списка ”Недвижимых памятников истории и культуры местного значения" внесены изменения.

Согласно изменениям, церковь в Кельбаджарском районе (село Суговушан 1898 год), храм Егиш Аракел в Агдамском районе (село Суговушан XII век) и мост (село Суговушан) переданы в подчинение Тертерского района.