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Три года назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном

Три года назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном Сегодня исполняется три года со времени освобождения территории Азербайджана, по которой проходил 132-километровый участок государственной границы с Ираном, оккупированной вооруженными силами Армении.
Внутренняя политика
22 октября 2023 г. 00:00
Три года назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном

Сегодня исполняется три года со времени освобождения территории Азербайджана, по которой проходил 132-километровый участок государственной границы с Ираном, оккупированной вооруженными силами Армении.

Как напоминает Report, 22 октября 2020 года был освобожден поселок Агбенд Зангиланского района, и, таким образом, Азербайджан вернул под свой полный контроль всю приграничную территорию с Ираном вдоль реки Араз.

Эту радостную весть азербайджанскому народу сообщил президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев. Глава государства поздравил народы двух стран с этим событием, ставшим возможным после освобождения поселка Агбенд.

Азербайджанские военные, освободившие от оккупации Агбенд и одноименную пограничную заставу, рапортовали об этом Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

В тот же день, наряду с поселком Агбенд, от врага были очищены села Коллукышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Даллекли Зангиланского района, села Моллавели, Юхары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского и Сирик, Шихлар, Масталибейли, Дарзили Джебраильского районов.

По поручению президента, Государственная пограничная служба в кратчайшие сроки на освобожденной от оккупации части азербайджано-иранской границы создала всю необходимую инфраструктуру для обеспечения ее охраны. Здесь была восстановлена деятельность пограничных застав.

Параллельно с операцией по разминированию территории после освобождения от оккупации в поселке проводятся работы по восстановлению инфраструктуры.

В настоящее время продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, имеющей большое значение для Азербайджана. Автомобильная дорога проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов. Фундамент дороги общей протяженностью 123,8 км был заложен 26 апреля 2021 года во время визита президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.

Наряду с этим продолжается строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, начало строительства которой было заложено президентом страны в феврале 2021 года, имеет протяженность по оси 110,4 км. Строительные работы проводятся в 3 этапа. Фаза I составляет 30 км, охватывая станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, фаза II - 55 км, охватывая станции Султанлы, Гумлаг, Хакари и Миндживан, а фаза III - 25,4 км начинается с Миндживана, включая станции Бартаз и Агбенд.

Поселок Агбенд относится к сельскому административно-территориальному округу Вежнели Зангиланского района. Он был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году. Поселок расположен на берегу реки Араз у подножия одноименной горы. Собственно, название населенного пункта и было заимствовано у этой горы.

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Версия на английском языке Three years pass since restoration of Azerbaijan's control over border with Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən 3 il ötür

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