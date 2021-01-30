Трем сотрудникам Таможенного комитета присвоено звание генерал-майора

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, присвоено высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
Халилову Темкину Гасан оглу – начальнику Главного управления технологических инноваций и статистики
Мехдиеву Тельману Гусейнгулу оглу – начальнику Главного таможенного управления энергетических ресурсов и на морском транспорте
Новрузову Гулу Новруз оглу – начальнику Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.