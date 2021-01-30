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Трем сотрудникам Таможенного комитета присвоено звание генерал-майора

Трем сотрудникам Таможенного комитета присвоено звание генерал-майора Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
30 января 2021 г. 17:21
Трем сотрудникам Таможенного комитета присвоено звание генерал-майора
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, присвоено высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

Халилову Темкину Гасан оглу – начальнику Главного управления технологических инноваций и статистики

Мехдиеву Тельману Гусейнгулу оглу – начальнику Главного таможенного управления энергетических ресурсов и на морском транспорте

Новрузову Гулу Новруз оглу – начальнику Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Gömrük komitəsinin 3 əməkdaşına general-mayor rütbəsi verildi

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