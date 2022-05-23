Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева

"Трехстороннюю встречу с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского Совета (ЕС) Шарля Мишеля и обсужденные на ней вопросы следует считать важным шагом на пути реш

"Трехстороннюю встречу с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского Совета (ЕС) Шарля Мишеля и обсужденные на ней вопросы следует считать важным шагом на пути решения проблем между Азербайджаном и Арменией".

Об этом сказал Report председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, член правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Муса Гулиев.

По его словам, демонстрируемая Советом Европейского Союза в последнее время активная позиция в решении проблем на Кавказе служит стимулированию их сбалансированного решения не только под влиянием России, но и в интересах ЕС: "Такое отношение полностью удовлетворяет азербайджанскую сторону. То обстоятельство, что встреча продолжалась около пяти часов, свидетельствует о более детальных обсуждениях и их конструктивном характере. С другой стороны, мы можем расценивать эту встречу как очередной успех азербайджанской дипломатии и внешней политики Ильхама Алиева. В основе всех обсужденных вопросов и согласованных результатов заложены выдвинутые Азербайджаном пять принципов по нормализации отношений с Арменией. Позиция Азербайджана поддержана практически по всем направлениям. Согласовано предпринять в ближайшие дни серьезные шаги по решению поднятых Азербайджаном проблем".

По словам парламентария, необходимо особо подчеркнуть наличие заявления армянской стороны о создании комиссии по определению государственной границы: "Азербайджанская сторона давно готова к определению госграницы, состав комиссии сформирован. Армения затягивает процесс, под разными предлогами регулярно изменяя даты встреч комиссий. В итоге, принято решение о проведении встречи комиссий в ближайшие дни. Другим не менее важным вопросом является открытие границ и разблокировка коммуникаций, в частности Зангезурского коридора. Азербайджанская сторона настаивает на решении проблемы, полагая что это сыграет ключевую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Уже достигнута определенная договоренность. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для открытия как железнодорожного, так и автомобильного сообщения. В то же время выдвинутые Азербайджаном предложения по гуманитарным вопросам были поддержаны Шарлем Мишелем. В частности, Совет Европы, вероятно, окажет финансовую и экономическую поддержку продолжающемуся процессу разминирования".

Муса Гулиев добавил, что на недавних встречах Армения не поднимала вопрос о статусе Карабаха. С другой стороны, термин Нагорный Карабах больше не является предметом обсуждений.

"Мы можем расценивать эту встречу как очередную победу азербайджанской дипломатии. Конкретная принципиальная позиция президента Ильхама Алиева по обсуждаемым вопросам очень важна для дальнейшего прогресса в мирных переговорах", - сказал депутат.