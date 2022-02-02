Товуз объявлен молодежной столицей Азербайджана

Сегодня в Баку на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи, было объявлено название очередной молодежной столицы Азербайджана.

Сегодня в Баку на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи, было объявлено название очередной молодежной столицы Азербайджана.

Как сообщает Report, по итогам жеребьевки Товуз был объявлен молодежной столицей Азербайджана на 2022 год.

С 2012 года ежегодно один из городов и районов Азербайджана, за исключением Баку, объявляется молодежной столицей. Ранее Гянджа, Билясувар, Губа, Исмаиллы, Шамкир, Балакян, Нахчыван, Шамахы, Масаллы, Гёйгёль были объявлены молодежной столицей Азербайджана.