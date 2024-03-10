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Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками

Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана.
Внутренняя политика
10 марта 2024 г. 11:06
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками

Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона", - подчеркнул Президент Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Əminəm ki, birgə səylər nəticəsində Qarabağ yeni rəng çalarları ilə çiçəklənəcək

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