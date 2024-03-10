Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками

Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана.

Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона", - подчеркнул Президент Казахстана.