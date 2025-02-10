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Тогрул Гусейнов: Многие муниципалитеты не удовлетворяют запросы населения из-за финансовых проблем

Тогрул Гусейнов: Многие муниципалитеты не удовлетворяют запросы населения из-за финансовых проблем Многие муниципалитеты в Азербайджане из-за отсутствия финансовой устойчивости не могут в полной мере удовлетворять запросы населения и проводить необходимые мероприятия.
Внутренняя политика
10 февраля 2025 г. 12:15
Тогрул Гусейнов: Многие муниципалитеты не удовлетворяют запросы населения из-за финансовых проблем

Многие муниципалитеты в Азербайджане из-за отсутствия финансовой устойчивости не могут в полной мере удовлетворять запросы населения и проводить необходимые мероприятия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

По его словам, именно по этой причине проводится процесс объединения муниципалитетов. В прошлом году их число сократилось с 1 606 до 685, что позволило повысить эффективность работы и создать условия для цифровизации услуг, отметил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Toğrul Hüseynov: Maliyyə sabitliyi olmayan bələdiyyələr əhalinin tələblərinə cavab vermirlər

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