​Тофиг Ягублу: В повестку Национального совета и партии "Мусават" не входит проведение акций

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "На данный момент в повестку Национального совета и партии "Мусават" не входит проведение акций протеста. Если возникнет такая необходимость, Партия Народного фронта Азербайджана и "Мусават" обсудят этот вопрос".

Об этом заявил Report заместитель председателя партии "Мусават", член Координационного центра Национального совета Тофиг Ягублу.

По его словам, нужно строить такие отношения, чтобы возможно было вести совместную борьбу: "Я стараюсь улучшить отношения между двумя партиями. Руководители обеих партий понимают важность этого вопроса. Процесс продолжается. Взаимные обвинения ПНФА и Мусавата значительно снизились. Это положительное явление".

Отметим, что после того как в 2013 году партия "Мусават" вышла из состава Национального совета, отношения партии с ПНФА ухудшились.