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    Тофиг Ягублу отстранен от должности зампреда Партии Мусават

    Председатель партии Ариф Гаджилы подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Партии Мусават Тофиг Ягублу отстранен от должности.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение было подписано председателем партии Арифом Гаджилы.

    В качестве причины отмечается параллельное членство Т.Ягублу в Национальном совете.

    Напомним, что Партия Мусават покинула ряды Национального совета в 2013 году. 

    В заявлении Report Т.Ягублу подтвердил информацию. Однако он отметил о нежелании раскрывать причину увольнения.

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