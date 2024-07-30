Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как сообщает Report, Кабинету министров поручено в двухмесячный срок принять меры в связи с передачей Агентству по развитию экономических зон при Министерстве экономики земельного участка площадью 29,63 га, находящегося в государственной собственности и расположенного на административной территории Сумгайыта.

Министерство экономики, Государственная нефтяная компания и ИВ города Сумгайыта должны принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.