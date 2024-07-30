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Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.
Внутренняя политика
30 июля 2024 г. 13:05
Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как сообщает Report, Кабинету министров поручено в двухмесячный срок принять меры в связи с передачей Агентству по развитию экономических зон при Министерстве экономики земельного участка площадью 29,63 га, находящегося в государственной собственности и расположенного на административной территории Сумгайыта.

Министерство экономики, Государственная нефтяная компания и ИВ города Сумгайыта должны принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir - SƏRƏNCAM

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