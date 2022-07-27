Темпы развития Азербайджана ставятся в пример всему миру

"Темпы развития Азербайджана ставятся в пример на международной арене. За динамичным развитием нашей страны с изумлением наблюдает весь мир. Восстановление территориальной целостности, рост экономических показателе даже в кризисной ситуации в мире придают

"Темпы развития Азербайджана ставятся в пример на международной арене. За динамичным развитием нашей страны с изумлением наблюдает весь мир. Восстановление территориальной целостности, рост экономических показателе даже в кризисной ситуации в мире придают большой импульс реализуемому в нашей стране курсу развития. В настоящее время азербайджанская модель роста и прогресса принята в мире. Эта модель и курс, проводимый ее основателем, президентом Ильхамом Алиевым, высоко оценены".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, член правления ПЕА Рашад Махмудов.

Депутат отметил, что одним из основных приоритетов успешной стратегии главы государства является проведение на высоком уровне реформ в сфере управления и кадров:

"Несколько лет назад, объявив о реформах, глава государства указал на недостатки в деятельности некоторых чиновников и сделал им строгое предупреждение. Судьба тех, кто не извлек урока из этого предупреждения, уже всем известна - в отношении них были приняты необходимые меры, что было позитивно воспринято общественностью".

Р.Махмудов отметил, что стратегия развития и реформы президента Ильхама Алиева не ограничиваются только наказанием коррумпированных чиновников:

"Параллельно с этим к государственному управлению привлекаются молодые, высокообразованные кадры, обладающие современным мышлением. Кроме того, глава государства лично принимает новоназначенных на высокие должности чиновников и объявляет им о поставленных задачах. Это, с точки зрения четкого донесения до граждан текущего политического курса, можно считать высшим примером единства власти и народа. В этом смысле выступление президента Ильхама Алиева во время приема новых глав Исполнительных властей Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов, несомненно, было с интересом воспринято общественностью, а также вызвало удовлетворение.

В своем выступлении глава государства отметил, что решение проблем семей шехидов, инвалидов войны и ветеранов всегда находится в центре внимания государства, и подчеркнул необходимость успешного продолжения этого важного процесса. Глава государства отметил, что семьи шехидов и уязвимая группа из других категорий постоянно находилась в центре внимания до и после Второй Карабахской войны. Они окружены заботой государства, и это должно носить стабильный характер. Безусловно, наша страна принимает определенные меры для этого, чутко относится к их социальным проблемам, решает бытовые трудности".

Рашад Махмудов отметил, что сегодня даже в самых отдаленных регионах ощущается положительное влияние программы социально-экономического развития:

“Создание ”Умного села" на освобожденных от оккупации территориях создает уверенность в том, что в будущем другие регионы будут доведены до самого высокого уровня развития. Наряду с благоустройством в регионах уделяется внимание улучшению условий жизни людей.

Развитие Азербайджана стало примером для всего мира. А единоличным автором этого является президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан со своим лидером успешно продвигается к той вершине развития, которой он достоин".