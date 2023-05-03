В Баку прошло мероприятие на тему "Современная азербайджанская государственность в свете гениальности Гейдара Алиева"

3 мая по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась встреча с молодежью для обсуждения темы "Современная азербайджанская го

3 мая по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей состоялась встреча с молодежью для обсуждения темы "Современная азербайджанская государственность в свете гениальности Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, мероприятие вступительным словом открыла председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она сказала, что Азербайджан сегодня переживает славный и знаменательный этап своей истории. Отметив, что Азербайджан стал одним из ведущих государств региона благодаря заслугам и политике, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым, председатель комитета сказала, что целью является улучшение благосостояния граждан, обеспечение их безопасности, направление их потенциала на развитие Азербайджана.

Председатель комитета подчеркнула, что после восстановления независимости Азербайджана проводимая в стране политика сыграла основополагающую роль в развитии молодежи, формировании ее творческих способностей и профессионального роста: "Сегодня мы встречаемся с талантливой молодежью нашей страны. В Азербайджане принимаются необходимые меры для всестороннему развитию детей, защиты их интересов, воспитания в духе национально-нравственных ценностей".

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, отметил, что общенациональный лидер также был в гуще событий, произошедших в самый болезненный период восстановления независимости Азербайджана: "В те годы азербайджанская молодежь однозначно была рядом с великим лидером Гейдаром Алиевым".

Затем на встрече, которая продолжилась в формате диалога, председатель государственного комитета Бахар Мурадова и первый заместитель спикера Милли Меджлиса, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству парламента Али Гусейнли ответили на вопросы молодежи. На мероприятии, которое состоялось с участием представителей молодежных организаций, были проведены дискуссии о великом лидере Гейдаре Алиеве и формировании молодежной политики в Азербайджане, роли молодежи в развитии общества и повышении ее активности во всех сферах общественной жизни.