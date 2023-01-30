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Проходит церемония прощания с шехидом Орханом Аскеровым

Проходит церемония прощания с шехидом Орханом Аскеровым Тело старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране, перевезено из мечети Тезепир к нему домой, где состоится церемония прощания с шехидом.
Внутренняя политика
30 января 2023 г. 10:57
Проходит церемония прощания с шехидом Орханом Аскеровым

Проходит церемония прощания со старшим лейтенантом Орханом Аскеровым, погибшим в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, государственные деятели и представители общественности.

После церемонии О.Аскеров будет похоронен на II Аллее шехидов.

10:23

Тело старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране, доставлено по месту проживания в Баку, где состоится церемония прощания с шехидом.

Как сообщает Report, после церемонии О.Аскеров будет похоронен на II Аллее шехидов.

Отметим, что тело старшего лейтенанта Орхана Аскерова было доставлено в Азербайджан вчера вечером.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

29 января сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей были эвакуированы в Баку. Деятельность диппредставительства полностью приостановлена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Orxan Əsgərovun vida mərasimində rəsmilər iştirak edir, ərazidə güclü təhlükəsizlik tədbirləri görülüb - YENİLƏNİB-2

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