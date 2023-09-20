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Тело погибшего в результате армянского террора сержанта полиции Алескера Аскерова доставлено в Нахчыван

Тело погибшего в результате армянского террора сержанта полиции Алескера Аскерова доставлено в Нахчыван Тело сержанта полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики Аскерова Алескера Закир оглу, погибшего 19 сентября в результате террористического акта, совершенного незаконными армянскими вооруженными формированиями, доставлено в Нахчыван.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 02:46
Тело погибшего в результате армянского террора сержанта полиции Алескера Аскерова доставлено в Нахчыван

Тело сержанта полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики Аскерова Алескера Закир оглу, погибшего 19 сентября в результате террористического акта, совершенного незаконными армянскими вооруженными формированиями, доставлено в Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, 20 сентября борт с телом погибшего полицейского в Международном аэропорту Нахчывана встретили полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, генеральный консул Турции в Нахчыване, сотрудники Министерства внутренних дел НАР и члены семьи Алескера Аскерова.

Полномочный представитель президента выразил соболезнования членам семьи сержанта полиции Алескера Аскерова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErməni terroru nəticəsində şəhid olan polis serjantı Ələsgər Əsgərovun cənazəsi Naxçıvana gətirilib

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