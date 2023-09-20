Тело погибшего в результате армянского террора сержанта полиции Алескера Аскерова доставлено в Нахчыван

Тело сержанта полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики Аскерова Алескера Закир оглу, погибшего 19 сентября в результате террористического акта, совершенного незаконными армянскими вооруженными формированиями, доставлено в Нахчыван.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, 20 сентября борт с телом погибшего полицейского в Международном аэропорту Нахчывана встретили полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, генеральный консул Турции в Нахчыване, сотрудники Министерства внутренних дел НАР и члены семьи Алескера Аскерова.
Полномочный представитель президента выразил соболезнования членам семьи сержанта полиции Алескера Аскерова.