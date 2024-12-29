Тело погибшего в авиакатастрофе Рамина Ибрагимова передано семье

11:28

Тело Рамина Ибрагимова, жителя Шамкирского района, погибшего в результате крушения самолета AZAL в Казахстане, передано его близким.

Как сообщает западное бюро Report, тело погибшего отправлено из Баку в село Юхары Сейфали Шамкирского района, где будет похоронен Июрагимов.

В настоящее время в селе идет подготовка к церемонии прощания с ним. В церемонии примут участие родственники погибших, представители государственных структур.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.