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Тело погибшего в авиакатастрофе Рамина Ибрагимова передано семье

Тело погибшего в авиакатастрофе Рамина Ибрагимова передано семье 11:28
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 11:37
Тело погибшего в авиакатастрофе Рамина Ибрагимова передано семье

Тело Рамина Ибрагимова, жителя Шамкирского района, погибшего в результате крушения самолета AZAL в Казахстане, передано его близким.

Как сообщает западное бюро Report, тело погибшего отправлено из Баку в село Юхары Сейфали Шамкирского района, где будет похоронен Июрагимов.

В настоящее время в селе идет подготовка к церемонии прощания с ним. В церемонии примут участие родственники погибших, представители государственных структур.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olan Ramin İbrahimovun cənazəsi ailəsinə təhvil verilib

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