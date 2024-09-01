Телеканал Euronews посвятил репортаж внеочередным парламентским выборам в Азербайджане

Телеканал Euronews посвятил видеорепортаж голосованию на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане

Телеканал Euronews опубликовал на своей сайте материал о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, в репортаже отмечается, что это первые парламентские выборы в стране, после того, как в прошлом году Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом.

Телеканал отметил, что в выборах принимают участие 25 политических партий, а избранные депутаты будут осуществлять законодательную власть в стране в течение последующих пяти лет. 990 кандидатов борются за 125 мест в парламенте.

В парламенте шестого созыва правящая партия занимала 69 из 125 мест, и телеканал в своем репортаже предполагает, что по итогам нынешнего голосования она также сохранит большинство в национальном парламенте Милли Меджлисе.

В репортаже говорится об ожиданиях избирателей, которые связаны главным образом с развитием системы образования и в целом дальнейшим развитием страны.

"Я голосую за улучшение нашей системы образования, надеясь, что через пять лет будет больше возможностей для трудоустройства. Я голосую за лучшее будущее и позитивный прогресс в нашей стране", - сказал один из избирателей.

"Мой долг - активно участвовать в выборах. Вот почему я здесь сегодня - чтобы проголосовать за стабильную и благополучную жизнь", - говорит другой избиратель.

"Я голосовал за развитие Азербайджана. Я хочу видеть, как наше молодое поколение растет и трудоустраивается здесь в лучших условиях", - говорит один из азербайджанских избирателей в Баку.

В сюжете отмечается, что Азербайджан пригласил 200 международных наблюдателей, которые мониторят выборы на территории всей страны, в том числе и освобожденных территориях, 30 лет находившихся по армянской оккупацией. При этом Центральная избирательная комиссия сообщила, что 50 организаций участвуют с наблюдательными миссиями. Самый большой контингент наблюдателей - от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, должен представить свою предварительную оценку выборов в понедельник. Более 6,4 миллиона человек зарегистрировались для участия в голосовании.