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Тела погибших в Украине пяти граждан Азербайджана отправлены на родину

Тела погибших в Украине пяти граждан Азербайджана отправлены на родину Тела погибших в Украине пяти граждан Азербайджана отправлены на родину.
Внутренняя политика
15 марта 2022 г. 15:58
Тела погибших в Украине пяти граждан Азербайджана отправлены на родину

Тела погибших в Украине пяти граждан Азербайджана отправлены на родину.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам представителя МИД, тела погибших в результате обстрела неизвестными на пункте пропуска Кучурган граждан Азербайджана Немата Исмаилова 1975 г.р., Рагима Исмаилова 1966 г. р., Азера Ализаде 1994 г. р., Джамала Салманова 1997 г. р. и погибшего во время обстрела в Харькове Гошгара Мамедова 1987 г.р. 14 марта на спецмашинах были вывезены из молдавского города Кишинев в Турцию через Румынию и Болгарию, а оттуда вывезены самолетом в Азербайджан.

Тела погибших граждан 15 марта будут доставлены на родину рейсом "Азербайджанских авиалиний" Стамбул-Баку и переданы родственникам.

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Версия на английском языке Bodies of five slain Azerbaijanis sent home from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada həlak olan 5 Azərbaycan vətəndaşının cənazəsi Vətənə yola salınıb

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