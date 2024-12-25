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Тела погибших при крушении самолета AZAL в скором времени будут доставлены в Азербайджан

Тела погибших при крушении самолета AZAL в скором времени будут доставлены в Азербайджан Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 23:09
Тела погибших при крушении самолета AZAL в скором времени будут доставлены в Азербайджан

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении МЧС и AZAL.

Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом будет осуществлена, если врачи разрешат это, исходя из состояния здоровья пострадавших.

В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.

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