Тела погибших при крушении самолета AZAL в скором времени будут доставлены в Азербайджан

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении МЧС и AZAL.

Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом будет осуществлена, если врачи разрешат это, исходя из состояния здоровья пострадавших.

В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.