Тела погибших при крушении самолета AZAL в скором времени будут доставлены в Азербайджан

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау (Казахстан), в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.
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Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом будет осуществлена, если врачи разрешат это, исходя из состояния здоровья пострадавших.
В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.