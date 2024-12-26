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Тела четырех погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана будут доставлены в Баку

Тела четырех погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана будут доставлены в Баку Тела четырех погибших в авиакатастрофе в Актау граждан Азербайджана будут доставлены в Баку.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 19:34
Тела четырех погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана будут доставлены в Баку

Тела четырех погибших в авиакатастрофе в Актау граждан Азербайджана будут доставлены в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Адиль Абдуллаев.

По его словам, тела четырех погибших будут доставлены в Баку самолетом, принадлежащим AZAL.

Генерал-майор сообщил, что семеро раненых были доставлены в Баку специальным самолетом МЧС в сопровождении врачей и профессиональных психологов, и их лечение будет продолжено в медицинских учреждениях столицы.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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Версия на английском языке Bodies of 4 Azerbaijani citizens who died in plane crash soon to be brought to Baku
Версия на азербайджанском языке Aktauda təyyarə qəzasında həlak olmuş dörd nəfərin nəşi Bakıya gətiriləcək

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