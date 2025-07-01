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Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в Агджабеди для захоронения

Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в Агджабеди для захоронения Тела братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых в российском городе Екатеринбург, доставлены в Агджабеди для захоронения.
Внутренняя политика
1 июля 2025 г. 08:01
Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в Агджабеди для захоронения

Тела братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых 27 июня в российском городе Екатеринбург, утром 1 июля доставлены в Агджабеди для захоронения.

Как сообщает Карабахское бюро Report, после прощальной церемонии, которая состоится на улице Хальфаладдин в городе Агджабеди, покойные будут преданы земле на кладбище села Хаджибаделли, где похоронены также их родители.

Напомним, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два азербайджанца — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, и задержано несколько человек.

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Версия на английском языке Bodies of brothers killed in Russia's Yekaterinburg delivered to Azerbaijan's Aghjabadi for burial
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda qətlə yetirilən qardaşların cənazəsi dəfn üçün Ağcabədiyə gətirilib

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