Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в Агджабеди для захоронения

Тела братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых в российском городе Екатеринбург, доставлены в Агджабеди для захоронения.

Тела братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых 27 июня в российском городе Екатеринбург, утром 1 июля доставлены в Агджабеди для захоронения.

Как сообщает Карабахское бюро Report, после прощальной церемонии, которая состоится на улице Хальфаладдин в городе Агджабеди, покойные будут преданы земле на кладбище села Хаджибаделли, где похоронены также их родители.

Напомним, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два азербайджанца — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, и задержано несколько человек.