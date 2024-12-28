Тела 24 погибших в авиакатастрофе доставят в Баку сегодня

Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL, доставят в Баку сегодня.

Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL, доставят в Баку сегодня.

Как сообщает Report, тела будут доставлены в Баку в ближайшее время самолетом AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.