О нас

Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку

Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, доставлены спецбортом в Баку.
Внутренняя политика
28 декабря 2024 г. 23:41
Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, доставлены спецбортом в Баку.

Как сообщает Report, воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, из которых 42 были гражданами Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

При крушении борта погибли 38 человек, выжили - 29. После авиакатастрофы были госпитализированы 27 человек. Из них 15 - граждане Азербайджана, 8 - РФ, 3 - Кыргызстана.

В результате инцидента погибли три члена экипажа, включая обоих пилотов, два члена экипажа выжили. 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 раненых и тела четверых погибших.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана Государственная комиссия во главе с премьер-министром Али Асадовым.

Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому 26 декабря в Азербайджане был объявлен траур.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanda təyyarə qəzasında həlak olan 24 nəfərin nəşi Bakıya gətirilib

Экслюзивные новости

Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi