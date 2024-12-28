Тела 24 граждан Азербайджана, погибших при авиакрушении под Актау, доставлены в Баку

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, доставлены спецбортом в Баку.

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL в казахстанском Актау, доставлены спецбортом в Баку.

Как сообщает Report , воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, из которых 42 были гражданами Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

При крушении борта погибли 38 человек, выжили - 29. После авиакатастрофы были госпитализированы 27 человек. Из них 15 - граждане Азербайджана, 8 - РФ, 3 - Кыргызстана.

В результате инцидента погибли три члена экипажа, включая обоих пилотов, два члена экипажа выжили. 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 раненых и тела четверых погибших.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана Государственная комиссия во главе с премьер-министром Али Асадовым.

Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому 26 декабря в Азербайджане был объявлен траур.