Тельману Агаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

13 марта, 2017 19:32

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Т.С.Агаеву персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане Тельману Салман оглу Агаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабмину Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.