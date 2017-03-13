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    Тельману Агаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Т.С.Агаеву персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане Тельману Салман оглу Агаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабмину Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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