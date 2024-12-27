О нас

​​​​​​​Теймур Мусаев: Для идентификации останков проведены ДНК-анализы

​​​​​​​Теймур Мусаев: Для идентификации останков проведены ДНК-анализы В рамках работ по идентификации неопознанных останков жертв авиакатастрофы были взяты ДНК-образцы.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 12:11
​​​​​​​Теймур Мусаев: Для идентификации останков проведены ДНК-анализы

В рамках работ по идентификации неопознанных останков жертв авиакатастрофы были взяты ДНК-образцы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, комментируя журналистам состояние пострадавших, проходящих лечение в Yeni Klinika.

Министр отметил, что процесс продолжается.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: Aviaqəzada şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyənlərlə bağlı DNT analizləri götürülüb

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi