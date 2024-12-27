​​​​​​​Теймур Мусаев: Для идентификации останков проведены ДНК-анализы

В рамках работ по идентификации неопознанных останков жертв авиакатастрофы были взяты ДНК-образцы.

В рамках работ по идентификации неопознанных останков жертв авиакатастрофы были взяты ДНК-образцы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, комментируя журналистам состояние пострадавших, проходящих лечение в Yeni Klinika.

Министр отметил, что процесс продолжается.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.