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TƏBİB наделен новыми полномочиями

TƏBİB наделен новыми полномочиями Одно из полномочий Министерства здравоохранения передано Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Внутренняя политика
10 июня 2022 г. 19:41
TƏBİB наделен новыми полномочиями

Одно из полномочий Министерства здравоохранения передано Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как сообщает Report, Министерство здравоохранения лишено полномочий вести единый централизованный реестр направлений на медико-социальную экспертизу, оформленных врачебно-консультативными и военно-врачебными комиссиями для оценки инвалидности, и обеспечивать доступ к этому реестру в режиме реального времени через портал “Электронное правительство”.

Эти полномочия переданы TƏBİB.

При этом TƏBİB должен обеспечить передачу данных о направлении на медико-социальную экспертизу в “Единую информационную систему здравоохранения” Минздрава в режиме реального времени.

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