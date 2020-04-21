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TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

​TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 21 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 4 078 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 102 764 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 44 новых случаев заражения COVID-19, 74 человека выздоровели и были выписаны домой, один человек скончался. На данный момент в стране установлено 1 480 случаев заражения инфекцией, 865 из них вылечились, 20 умерли, лечение 585 человек продолжается в больницах особого режима.

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