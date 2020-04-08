TƏBİB о последней ситуации с коронавирусом - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовал статистику по коронавирусу в Азербайджане по состоянию на 8 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было протестировано на коронавирус 3 018 образцов.

До сих пор в нашей стране было проведено 53 011 тестов на выявление новых случаев заражения.

На данный момент в Азербайджане выявлено 822 случая заражения коронавирусной инфекций, 63 больных излечились, 8 - скончались, лечение 751 заразившихся продолжается в больницах особого режима.