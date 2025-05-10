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Таир Будагов: Гейдар Алиев превратил Азербайджан во влиятельную страну в Евразии

Таир Будагов: Гейдар Алиев превратил Азербайджан во влиятельную страну в Евразии 10:43
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 11:05
Таир Будагов: Гейдар Алиев превратил Азербайджан во влиятельную страну в Евразии

Азербайджан встал на путь развития, благодаря заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета статистики, заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата Таир Будагов.

По его словам, великий лидер превратил Азербайджан во влиятельную страну в Евразии.

"Гейдар Алиев, еще руководя Азербайджаном в советский период, придавал большое значение развитию национально-духовных ценностей, языка, культуры страны. Это было основным фактором, создавшим предпосылки для независимости. Азербайджанский народ, учитывая все это, поддержал великого лидера в самый трудный период страны. Гейдар Алиев, рискуя своей жизнью, взял на себя эту ответственность и спас Азербайджан. Благодаря его заслугам Азербайджан встал на путь развития. Дела, которые не успел завершить Гейдар Алиев, продолжил его преемник, президент Ильхам Алиев", - заявил Будагов.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Budaqov: Azərbaycan Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində inkişaf yoluna qədəm qoyub

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