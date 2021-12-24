Таир Будагов: Азербайджан решителен в стремлении разблокировать коммуникации в регионе

"Азербайджан известен как надежный партнер и влиятельное государство в регионе. Это обусловлено внутренней и внешней политикой нашей страны, отвечающей современным вызовам и новым реалиям".

"Азербайджан известен как надежный партнер и влиятельное государство в регионе. Это обусловлено внутренней и внешней политикой нашей страны, отвечающей современным вызовам и новым реалиям".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов в ходе выступления на научно-практической конференции "Карабах: новый взгляд на мир с Южного Кавказа".

Он отметил, что успешная политика, проводимая главой государства, обеспечила исторические достижения нашей страны: "Наша земля теперь свободна, наша Родина цела. Армянский фашизм разбит на голову, противник получил достойный ответ. Устойчивый мир создал основу для многостороннего сотрудничества".

T.Будагов добавил, что Азербайджан решителен в стремлении разблокировать коммуникации в регионе: "Этот коридор, несомненно, откроется. По инициативе и под руководством Ильхама Алиева на освобожденных территориях реализуются крупные проекты, направленные на системное и последовательное развитие этих земель".