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Таир Будагов: Азербайджан решителен в стремлении разблокировать коммуникации в регионе

Таир Будагов: Азербайджан решителен в стремлении разблокировать коммуникации в регионе "Азербайджан известен как надежный партнер и влиятельное государство в регионе. Это обусловлено внутренней и внешней политикой нашей страны, отвечающей современным вызовам и новым реалиям".
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 11:01
Таир Будагов: Азербайджан решителен в стремлении разблокировать коммуникации в регионе
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"Азербайджан известен как надежный партнер и влиятельное государство в регионе. Это обусловлено внутренней и внешней политикой нашей страны, отвечающей современным вызовам и новым реалиям".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов в ходе выступления на научно-практической конференции "Карабах: новый взгляд на мир с Южного Кавказа".

Он отметил, что успешная политика, проводимая главой государства, обеспечила исторические достижения нашей страны: "Наша земля теперь свободна, наша Родина цела. Армянский фашизм разбит на голову, противник получил достойный ответ. Устойчивый мир создал основу для многостороннего сотрудничества".

T.Будагов добавил, что Азербайджан решителен в стремлении разблокировать коммуникации в регионе: "Этот коридор, несомненно, откроется. По инициативе и под руководством Ильхама Алиева на освобожденных территориях реализуются крупные проекты, направленные на системное и последовательное развитие этих земель".

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Версия на азербайджанском языке Tahir Budaqov: "Azərbaycan regionda kommunikasiyaların bərpası ilə bağlı qətiyyətli mövqe sərgiləyib"

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