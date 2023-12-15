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Тахир Будагов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева за 20 лет добился значительных успехов

Тахир Будагов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева за 20 лет добился значительных успехов Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за последние 20 лет добился значительных успехов.
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 10:33
Тахир Будагов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева за 20 лет добился значительных успехов

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за последние 20 лет добился значительных успехов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель центрального аппарата Тахир Будагов на расширенном заседании правления ПЕА.

Будагов подчеркнул, что 2023-й был крайне успешным годом для всего азербайджанского народа.

"Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля следующего года. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан за последние 20 лет добился значительных успехов, добился исторической победы. Продолжение этой победы зависит от предстоящих выборов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Budaqov: “Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 20 ildə möhtəşəm nailiyyətlər qazanıb”

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