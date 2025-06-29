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Тахир Рзаев: Жестокость по отношению к азербайджанцам в Екатеринбурге непростительна

Тахир Рзаев: Жестокость по отношению к азербайджанцам в Екатеринбурге непростительна Жестокость по отношению к азербайджанцам в Екатеринбурге непростительна и полностью противоречит правовым нормам. Человек может совершить преступление, допустить проступок, но это должно быть расследовано в рамках закона.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 16:30
Тахир Рзаев: Жестокость по отношению к азербайджанцам в Екатеринбурге непростительна

Жестокость по отношению к азербайджанцам в Екатеринбурге непростительна и полностью противоречит правовым нормам. Человек может совершить преступление, допустить проступок, но это должно быть расследовано в рамках закона.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Тахир Рзаев.

По словам депутата, реакция правоохранительных органов России оказалась крайне жестокой: "К сожалению, правоохранительные органы России очень жестоко отреагировали на эти события, и в результате были убиты два брата. Такие инциденты наносят серьезный ущерб отношениям между Азербайджаном и Россией".

Тахир Рзаев отметил, что президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность здоровой среды сотрудничества с Россией: "В Азербайджане проживают многочисленные лица русской национальности. К ним в нашей стране относятся с большим уважением. В Азербайджане функционируют русские школы, в высших учебных заведениях преподается русский язык. Однако в последние месяцы определенные провокации, направленные против азербайджанцев, проживающих в России, притеснение и убийство людей там – это нетерпимая ситуация.

Последствия произошедшего могут быть тяжелыми. Азербайджан всегда стремится к улучшению отношений с Россией. Меры, предпринимаемые в этом направлении, рассчитаны на развитие сотрудничества между странами. Однако, проармянские силы в России могут определенным образом влиять на политику этой страны, на деятельность ее административных органов. Это нехорошо и может привести к серьезным последствиям. Азербайджанский народ справедливо требует объяснений от России. Эти объяснения должны быть предоставлены", - заключил депутат.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на английском языке Tahir Rzayev: Cruelty towards Azerbaijanis in Yekaterinburg unforgivable
Версия на азербайджанском языке Tahir Rzayev: “Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı amansızlıq bağışlanılmaz haldır”

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