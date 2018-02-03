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    Таги Ахмедов награжден орденом "Эмек"

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Таги Ахмедов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность в транспортной сфере Таги Мухаммед оглу Ахмедов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

    Отметим, что Т.Ахмедов родился в 1948 году. 1 февраля ему исполнилось 70 лет. Он возглавлял Бакинский метрополитен в 1998-2014 годах. 

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