Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Таги Ахмедов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность в транспортной сфере Таги Мухаммед оглу Ахмедов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

Отметим, что Т.Ахмедов родился в 1948 году. 1 февраля ему исполнилось 70 лет. Он возглавлял Бакинский метрополитен в 1998-2014 годах.