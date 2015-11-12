 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сын Васифа Талыбова избран депутатом - ФОТО

    Он был избран от 25-го Нахчыванского городского избирательного округа

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Среди депутатов, избранных в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (АР), сын председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова - Сеймур Талыбов. 

    Как сообщает Report, С.Талыбов избран от 25-го Нахчыванского городского избирательного округа.

    Отметим, что Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября. В целом, число депутатов составляет 45 человек. 

    С.Талыбов получил образование в Лондонском университете. Он работает старшим преподавателем кафедры международных отношений факультета "Международные отношения и иностранные языки" Нахчыванского государственного университета. С.Талыбов также является членом Совета Нахчыванской городской организации партии "Новый Азербайджан".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi