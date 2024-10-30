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Сын пропавшего без вести в Ходжалы: Мы и подумать не могли, что отец не вернется

Сын пропавшего без вести в Ходжалы: Мы и подумать не могли, что отец не вернется Освобождение территорий Азербайджана от оккупации дало надежду на то, что удастся получить информацию о пропавших без вести.
Внутренняя политика
30 октября 2024 г. 18:02
Сын пропавшего без вести в Ходжалы: Мы и подумать не могли, что отец не вернется

Освобождение территорий Азербайджана от оккупации дало надежду на то, что удастся получить информацию о пропавших без вести.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе заявил Муртуз Асланов, сын Хагани Асланова, пропавшего без вести во время кровавой резни в Ходжалы.

Он рассказал, что во время поездки на освобожденные территории семьи пропавших без вести во время Первой Карабахской войны посетили Аллею шехидов в Агдаме.

"Нам очень больно видеть разрушенные могилы. Однако освобождение наших земель от оккупации дало надежду на то, что удастся получить информацию о пропавших без вести", - сказал Асланов.

Он рассказал, что его отец проявил невероятную самоотверженность, спасая жителей Ходжалы, подвергшихся геноциду.

"Мы родом из села Шелли Агдамского района. Отец был военным, он участвовал в спасении многих жителей Ходжалы во время геноцида, совершенного армянами в 1992 году. Некоторых жителей Ходжалы он привел к нам домой. В те тяжкие для нашего народа дни отец не находил покоя и каждый раз возвращался назад, чтобы помочь мирным жителям, оказавшимся в беспомощном положении. Но мы и подумать не могли, что отец больше не вернется", - сказал Асланов.

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Версия на азербайджанском языке İtkin düşən şəxsin oğlu: Atamın geri dönməyəcəyi ağlımıza da gəlməzdi

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