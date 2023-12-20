Сын Мустафы-бека Векилова: Мы всегда рядом с президентом Азербайджана

Я знаю, насколько важное значение имел Азербайджан для моего отца. Я потерял отца в раннем возрасте и не смог узнать от него многого об Азербайджане. Если бы мой отец был жив, если бы у нас была возможность поговорить, уверен, что он дал бы мне интересную

Я знаю, насколько важное значение имел Азербайджан для моего отца. Я потерял отца в раннем возрасте и не смог узнать от него многого об Азербайджане. Если бы мой отец был жив, если бы у нас была возможность поговорить, уверен, он дал бы мне интересную информацию об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал сын министра внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Мустафы-бека Векилова Надир Векилоглу, проживающий в Турции.

Векилоглу сказал, что его сердце бьется вместе с азербайджанским народом: "Мы знаем о притеснениях, которым подвергался наш народ на протяжении всей истории. В результате успешной политики Азербайджан восстановил территориальную целостность. Независимо от того, где мы живем, Азербайджан - наша родина. Мы всегда рядом с нашим президентом и готовы поддержать его".