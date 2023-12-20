О нас

Сын Мустафы-бека Векилова: Мы всегда рядом с президентом Азербайджана

Сын Мустафы-бека Векилова: Мы всегда рядом с президентом Азербайджана Я знаю, насколько важное значение имел Азербайджан для моего отца. Я потерял отца в раннем возрасте и не смог узнать от него многого об Азербайджане. Если бы мой отец был жив, если бы у нас была возможность поговорить, уверен, что он дал бы мне интересную
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 19:45
Сын Мустафы-бека Векилова: Мы всегда рядом с президентом Азербайджана

Я знаю, насколько важное значение имел Азербайджан для моего отца. Я потерял отца в раннем возрасте и не смог узнать от него многого об Азербайджане. Если бы мой отец был жив, если бы у нас была возможность поговорить, уверен, он дал бы мне интересную информацию об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал сын министра внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики Мустафы-бека Векилова Надир Векилоглу, проживающий в Турции.

Векилоглу сказал, что его сердце бьется вместе с азербайджанским народом: "Мы знаем о притеснениях, которым подвергался наш народ на протяжении всей истории. В результате успешной политики Азербайджан восстановил территориальную целостность. Независимо от того, где мы живем, Азербайджан - наша родина. Мы всегда рядом с нашим президентом и готовы поддержать его".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cümhuriyyətin daxili işlər naziri Mustafa bəy Vəkilovun oğlu: “Biz hər zaman Azərbaycan Prezidentinin yanındayıq”

Другие новости из категории

В ПЕА обсудили ход реализации плана действий в связи с президентскими выборами
ФотоВ ПЕА обсудили ход реализации плана действий в связи с президентскими выборами
20 декабря 2023 г. 19:15
Назначен новый заместитель министра труда и соцзащиты населения Нахчыванской АР
Назначен новый заместитель министра труда и соцзащиты населения Нахчыванской АР
20 декабря 2023 г. 18:23
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди посетили поселок Гырмызы Базар
Президент и первая леди посетили поселок Гырмызы Базар
20 декабря 2023 г. 17:33
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Спецпредставительство: Въезд и выезд из города Шуша не ограничен
Спецпредставительство: Въезд и выезд из города Шуша не ограничен
20 декабря 2023 г. 15:43
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с президентскими выборами
Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с президентскими выборами
20 декабря 2023 г. 13:47
Граждане, вернувшиеся на освобожденные территории до выборов, смогут принять участие в голосовании
Граждане, вернувшиеся на освобожденные территории до выборов, смогут принять участие в голосовании
20 декабря 2023 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi