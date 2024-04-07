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Свидетельница геноцида: Армяне в Агдабане разрушили могилы наших родственников

Свидетельница геноцида: Армяне в Агдабане разрушили могилы наших родственников "Я помню, как произошел Агдабанский геноцид".
Внутренняя политика
7 апреля 2024 г. 10:32
Свидетельница геноцида: Армяне в Агдабане разрушили могилы наших родственников

"Я помню, как произошел Агдабанский геноцид".

Об этом командированному в Агдабан корреспонденту Report рассказала Зиба Керимова, одна из свидетельниц Агдабанского геноцида в Кельбаджаре.

Она отметила, что посетила село спустя 32 года и снова вспомнила те дни, испытывая одновременно и радость, и печаль:

"Армяне здесь разрушили могилы наших родственников. Хотя некоторые из них нам удалось найти".

В ходе резни против мирного населения, устроенной Арменией после Ходжалинского геноцида, в селе Агдабан Кяльбаджарского района в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года было сожжено более 130 домов, 779 мирных жителей села подверглись бесчеловечным пыткам. Во время этой резни были зверски убиты 32 человека, в том числе 8 стариков в возрасте 90-100 лет, два малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо. Двое пропали без вести, а пять человек были взяты в заложники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSoyqırımı şahidi: Ermənilər qohum-əqrabalarımızın məzarlarını dağıdıblar

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