О нас

Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу

Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу.
Внутренняя политика
1 августа 2023 г. 17:56
Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу

Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Мы, жители села Мешали Ходжалинского района, хорошо знаем военного преступника Вагифа Хачатуряна, который недавно был задержан на Лачынской дороге. Его руки в крови мирных людей - младенцев, женщин, стариков.

За 32 года ни одна международная организация не заинтересовалась геноцидом, учиненным против нас в Мешали, ни одна правозащитная организация не выступила с протестом против Армении, они относились к нам так, как будто ничего не произошло. Они не видели и не слышали о такой трагедии, мы прекрасно знаем, что они не хотели ни видеть, ни слышать о ней".

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

В ходе резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, а 358 азербайджанцев стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMeşəli soyqırımı qurbanları beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

Самое читаемое

Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi