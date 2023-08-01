Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу

Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу.

Свидетели геноцида в Мешали обратились к международному сообществу.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Мы, жители села Мешали Ходжалинского района, хорошо знаем военного преступника Вагифа Хачатуряна, который недавно был задержан на Лачынской дороге. Его руки в крови мирных людей - младенцев, женщин, стариков.

За 32 года ни одна международная организация не заинтересовалась геноцидом, учиненным против нас в Мешали, ни одна правозащитная организация не выступила с протестом против Армении, они относились к нам так, как будто ничего не произошло. Они не видели и не слышали о такой трагедии, мы прекрасно знаем, что они не хотели ни видеть, ни слышать о ней".

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

В ходе резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, а 358 азербайджанцев стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.