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Свидетель трагедии в Башлыбеле: Армяне сожгли заживо пожилого мужчину

Свидетель трагедии в Башлыбеле: Армяне сожгли заживо пожилого мужчину Свидетель трагедии в Башлыбеле: Армяне сожгли заживо пожилого мужчину
Внутренняя политика
12 мая 2025 г. 18:58
Свидетель трагедии в Башлыбеле: Армяне сожгли заживо пожилого мужчину

Армянские военные сожгли заживо пожилого мужчину при нападении на село Башлыбель Кяльбаджарского района в Первой Карабахской войне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют показания потерпевшего Габиля Алескерова на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

Алескеров рассказал, что жители села узнали об оккупации ВС Армении Кяльбаджара из новостей по радио. Когда стало известно о начале наступления на Башлыбель, жители пытались покинуть село через туннель. Однако сделать этого не удалось, так как армянская армия уже окружила Кяльбаджарский район.

"5 апреля мы услышали выстрелы. Армяне напали на село и грабили дома. Мы спрятались в пещерах. Они узнали, где мы прячемся, и начали обстреливать пещеры. Затем в пещеры бросили дымовые шашки, оставаться внутри было невозможно. Я вышел и сказал, что все находившиеся в пещере погибли, однако армяне не поверили. Они потребовали вывести людей наружу", сказал Алескеров.

Потерпевший добавил, что при обстреле пещеры его мать получила огнестрельное ранение в руку. "Когда я пошел за ней, солдаты застрелили ее. С нами были в основном женщины и пожилые люди. Армяне убивали гражданское население без каких-либо вопросов, как только встретили. Там были также ливанские армяне. Я смог убежать и спастись. Они сожгли пожилого мужчину в доме культуры, так, что сохранился лишь череп. Одну женщину бросили в воду, они замерзла насмерть. Они убивали даже животных с особой жестокостью", - сказал он.

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Версия на английском языке Witness of Bashlibel tragedy: ‘Armenian soldiers killed civilians without asking any questions as soon as they saw them’
Версия на азербайджанском языке Başlıbel faciəsinin şahidi: Ermənistan ordusunun hərbçiləri mülki əhalini görən kimi heç bir sual vermədən öldürürdülər

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