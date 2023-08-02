Бывший премьер-министр Азербайджана Сурет Гусейнов похоронен в Гяндже.
По данным западного бюро Report, церемония прощания прошла в доме, где он когда-то жил.
На ней присутствовали члены семьи, близкие, друзья С.Гусейнова.
После прощания он был похоронен рядом с могилой своих родителей на кладбище № 4.
С.Гусейнов скончался 31 июля в Стамбуле после продолжительной болезни.
Сурет Давуд оглы Гусейнов родился в 1959 году в Гяндже. Он был назначен на пост премьер-министра в июне 1993 года и отстранен от должности 7 октября 1994 года. С. Гусейнов много лет жил за пределами Азербайджана.