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Сурет Гусейнов похоронен в Гяндже

Сурет Гусейнов похоронен в Гяндже Бывший премьер-министр Азербайджана Сурет Гусейнов похоронен в Гяндже.
Внутренняя политика
2 августа 2023 г. 13:34
Сурет Гусейнов похоронен в Гяндже

Бывший премьер-министр Азербайджана Сурет Гусейнов похоронен в Гяндже.

По данным западного бюро Report, церемония прощания прошла в доме, где он когда-то жил.

На ней присутствовали члены семьи, близкие, друзья С.Гусейнова.

После прощания он был похоронен рядом с могилой своих родителей на кладбище № 4.

С.Гусейнов скончался 31 июля в Стамбуле после продолжительной болезни.

Сурет Давуд оглы Гусейнов родился в 1959 году в Гяндже. Он был назначен на пост премьер-министра в июне 1993 года и отстранен от должности 7 октября 1994 года. С. Гусейнов много лет жил за пределами Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSurət Hüseynov Gəncədə dəfn edilib

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