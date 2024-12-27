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Супруга погибшего в авиакатастрофе Рамазана Филиева: Наш девятимесячный сын - все, что у меня осталось

Супруга погибшего в авиакатастрофе Рамазана Филиева: Наш девятимесячный сын - все, что у меня осталось Супруга погибшего 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL жителя села Шариф Балакянского района Рамазана Филиева Хавва Филиева рассказала, что в последний разговаривала с мужем перед тем, как он сел в самолет.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 17:22
Супруга погибшего в авиакатастрофе Рамазана Филиева: Наш девятимесячный сын - все, что у меня осталось

Супруга погибшего 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL жителя села Шариф Балакянского района Рамазана Филиева Хавва Филиева рассказала, что последний раз разговаривала с мужем перед тем, как он сел в самолет.

В заявлении северо-западному бюро Report Х.Филиева отметила, что они поженились два года назад.

Девять месяцев назад в семье супругов появился первенец.

"Все, что осталось от него, - это наш девятимесячный сын. Выражаю соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала она.

Близкий друг Р.Филиева Мурад Биджилов рассказал местному бюро Report, что трагическая смерть Рамазана потрясла всех: "Отец Рамазана недавно скончался. Он был единственным сыном в семье, у него три сестры. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Это наша общая боль".

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Версия на азербайджанском языке Qəzada həlak olan Ramazan Filiyevin xanımı: Dedi ki, təyyarə Qroznıya enəndə xəbər edəcəm

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