Супруга погибшего в авиакатастрофе Рамазана Филиева: Наш девятимесячный сын - все, что у меня осталось

Супруга погибшего 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL жителя села Шариф Балакянского района Рамазана Филиева Хавва Филиева рассказала, что последний раз разговаривала с мужем перед тем, как он сел в самолет.
В заявлении северо-западному бюро Report Х.Филиева отметила, что они поженились два года назад.
Девять месяцев назад в семье супругов появился первенец.
"Все, что осталось от него, - это наш девятимесячный сын. Выражаю соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала она.
Близкий друг Р.Филиева Мурад Биджилов рассказал местному бюро Report, что трагическая смерть Рамазана потрясла всех: "Отец Рамазана недавно скончался. Он был единственным сыном в семье, у него три сестры. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Это наша общая боль".