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Суговушан готов к выборам

Суговушан готов к выборам В поселке Суговушан освобожденного Агдеринского района завершена подготовка к внеочередным президентским выборам 7 февраля.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 17:51
Суговушан готов к выборам

В поселке Суговушан освобожденного Агдеринского района завершена подготовка к внеочередным президентским выборам 7 февраля.

Как сообщает корреспондент Report из Суговушана, в поселке создан избирательный участок №58 Тертер-Нафталан-Геранбойского избирательного округа №97.

Избирательный участок, созданный в Суговушанской средней школе, оснащен всем необходимым инвентарем. Также подготовлена мобильная урна для избирателей, которые по состоянию здоровья не смогут лично прийти в избирательный участок в день голосования.

Как сообщил Report председатель участковой избирательной комиссии Турал Азимов, завершена раздача повесток избирателям.

На участке зарегистрировано 162 избирателя, среди которых также вернувшиеся в село Талыш граждане. Самому пожилому избирателю 87 лет, а самому молодому – 18.

Еще один избирательный участок на территории Агдеринского района расположен в городе Агдере. На данном участке №59 зарегистрировано 154 избирателя.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşanda 30 ildən sonra arzularına qovuşanlar - qəsəbə seçki gününə hazırdır - REPORTAJ

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