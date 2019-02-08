Суды, на которые в Администрацию президента поступило наибольшее число жалоб - СПИСОК

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Меры, принятые для улучшения деятельности судебных органов и повышения прозрачности в этой области, были продолжены и в 2018 году. Тем не менее, количество обращений, поступивших в прошлом году в Администрацию президента относительно деятельности судебных органов, увеличилось".

Как сообщает Report, об этом сообщил завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов в своей аналитической статье, где затронуты вопросы решения госорганами беспокоивших граждан в 2018 году вопросов и проблем.

Он отметил, что рост числа обращений можно объяснить тем, что наши граждане предпочитают решать свои проблемы в юридической плоскости: "В основном, в Администрацию президента поступили жалобы по деятельности Бинагадинского, Хазарского, Гарадагского, Наримановского, Низаминского, Сабаильского, Сураханского, Ясамальского районных судов Баку, а также Сумгайытского, Ширванского, Абшеронского, Балакенского, Дашкесанского, Физулинского, Гедабекского, Геранбойского, Хачмазского, Имишлинского, Губинского, Масаллинского и других районных и городских судов. Кроме того, немало обращений, связанных с деятельностью апелляционного, административно-экономического и военного судов".