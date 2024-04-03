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Судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания

Судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания В Азербайджане судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания.
Внутренняя политика
3 апреля 2024 г. 11:28
Судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания

В Азербайджане судьи смогут учитывать календарь адвоката при назначении даты судебного заседания.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров во время публичной презентации "Электронного ордера адвоката" и других электронных услуг.

По его словам, в "Личном кабинете" адвоката уже появился электронный календарь, где будет отражаться график его работы.

"В ближайшее время этот календарь будет интегрирован в электронную информационную систему суда и судьи получат возможность учитывать календарь адвоката при назначении дел. Следующий этап будет связан со следственными органами. Работа над электронным уголовным процессом уже ведется. Принято решение о создании рабочей группы. Мы надеемся, что Коллегия адвокатов будет представлена в этой рабочей группе и наши адвокаты смогут воспользоваться электронными возможностями на всех стадиях уголовного процесса", - сказал Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə hakimləri iş təyin edərkən vəkilin təqvimini nəzərə ala biləcək

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