Судьи Конституционного суда удалились на совещание ОБНОВЛЕНО-3

После выступлений судьи удалились на совещание.
Об этом сообщает сотрудник Report, участвующий на заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.
После совещания будет объявлено окончательное решение Конституционного суда в связи с выборами.
*** 10.58
На заседании выступил эксперт, доцент кафедры конституционного права Бакинского государственного университета, доктор юридических наук Насиб Шукуров. Как сообщает Report, эксперт дал положительное заключение, отметив, что выборы прошли в соответствии с законодательством.
*** 10.35
На заседании судья-докладчик Ровшан Исмайлов предоставил информацию о назначении, проведении и итогах выборов в Милли Меджлис.
Как передает Report, судья-докладчик отметил, что Центральная избирательная комиссия приняла решение обратиться в Конституционный суд для подтверждения протокола об общих итогах голосования в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана VI созыва, проведенными 9 февраля, а также подтверждения итогов выборов.
Представленные документы были проверены в Конституционном суде. После судья Рафаэль Гваладзе предоставил на заседании информацию о жалобах, поступивших в суды в связи с выборами.
*** 10.22
Началось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.
Как сообщает Report, на заседании под председательством главы Конституционного суда Фархада Абдуллаева в соответствии со статьей 86-й Конституции, рассматривается вопрос проверки и подтверждения результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис, проведенных 9 февраля 2020-го года.
После завершения рассмотрения суда Конституционный суд примет решение.
Объявивший заседание пленума открытым, председатель КС Фархад Абдуллаев представил состав и секретаря суда.